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Экономика

Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. Как сообщили в пресс-службе банка, теперь можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке 10,75% годовых.

Также банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05% годовых.

В среднем снижение процентных ставок составило 0,75–1,25 пункта.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

Добавим, что указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

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