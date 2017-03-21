Пассажир обворовал маршрутное такси в Великих Луках

11:03, 21 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 20 марта около 17:00 в маршрутное такси сел неизвестный молодой человек. На улице Гастелло он похитил лежавшие на приборной панели автомобиля деньги, после чего попытался скрыться.

Однако сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника по «горячим следам». Подозреваемым оказался 26-летний рабочий одной из местных организаций, ранее судимый. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.