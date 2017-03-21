Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вебинар для работников сферы недвижимости

12:04, 21 марта 2017, ПАИ

Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вебинар для работников сферы недвижимости. Он состоится 22 марта в 11:00. Тема семинара: «Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: ошибки, которые стоят дорого». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Регистрация производится на сайте. В рамках мероприятия специалисты центра недвижимости поделятся опытом взаимодействия со службой.

Программа семинара:

1) Росфинмониторинг: задачи, цели, точки соприкосновения с юридическими лицами и предпринимателями.

2) Правовые основы деятельности службы.

3) Сведения, подлежащие обязательной передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу и сроки.

4) Обязательства агентства недвижимости по отношению к Росфинмониторингу (постановка на учет, назначение ответственного лица и т. д).

5) Последствия невыполнения обязательств со стороны ИП или юридического лица.

Спикер мероприятия - руководитель юридического отдела центра недвижимости «Авентин – Псков», юрист с опытом работы более 16 лет Алла Кирьякова.