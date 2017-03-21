Для псковских осужденных организовали виртуальную экскурсию по заповедным местам России

11:24, 21 марта 2017, ПАИ

В рамках проекта «Шаг на встречу», организованного сотрудниками региональной Централизованной библиотечной системы, несовершеннолетние осужденные УИИ УФСИН России по Псковской области совершили виртуальное путешествие в мир природоохранных и заповедных территорий России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Целью познавательного мероприятия, посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, стало знакомство с национальным парком «Себежский», его историей и направлениями деятельности.

«В ходе виртуального тура перед ребятами открылся яркий мир флоры и фауны, а также удивительные достопримечательности природы, расположенные на заповедной территории парка», - отметили в пресс-службе УФСИН.

Кроме этого, слушатели узнали об особенностях географического положения и экосистем, сформировавшихся в охраняемых природных зонах.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции отметили, что подобные встречи помогают развивать культурное и экологическое образование подростков, воспитывать бережное отношение к природе родного края и страны.