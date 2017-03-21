Псковская областная библиотека представляет проект «Книжки на гастролях»

11:48, 21 марта 2017, ПАИ

21, 22, 25 и 26 марта перед спектаклями Псковского областного театра кукол «Маленький Мук» и «Царевна-лягушка» сотрудники областной библиотеки представят маленьким зрителям книжную выставку из фонда библиотеки, в рамках проекта «Книжки на гастролях». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам организаторов, дети примут участие в игровой программе знатоков сказок. «Многим ребятам эта встреча поможет познакомиться с народными и авторскими сказками, сказочными героями, о которых они, возможно, никогда не слышали», - отметили в библиотеке.

25 марта в 12:00 после кукольного представления для юных зрителей пройдет мастер-класс по изготовлению открытки «Аленький цветочек», на котором ребята вспомнят сюжет одной из сказок.

Напомним, что совместный проект Псковской областной библиотеки и Псковского областного театра кукол действует уже не первый год.