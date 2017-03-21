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Общество

На месте кафе Caramel в Пскове появится новый общепит

На месте кафе Caramel в Пскове появится новый общепит, сообщил Псковскому агентству информации руководитель группы компаний «Ресторанный партнёр» Андрей Филатов.

Кафе по адресу Октябрьский проспект, 22 приостановило работу в феврале. Сейчас там  ведётся ремонт, однако помещение больше не принадлежит «Ресторанному партнёру».

«К новому проекту на месте кафе Caramel мы отношения не имеем и не участвуем в создании на этом месте нового предприятия. Мы расторгли договорные отношения с собственником помещения. Мне только известно, что там будет предприятие общепита, но я не знаю, кто из хозяйствующих субъектов там разместится», - уточнил Андрей Филатов.

Он также добавил, что решение о закрытии кафе Caramel связано с экономическими вопросами и «принято, исходя из нецелесообразности проекта на этом месте в сложившихся условиях».

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