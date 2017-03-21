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Полумиллиона рублей лишилась великолукская пенсионерка после визита незнакомки

Полумиллиона рублей лишилась великолукская пенсионерка после визита незнакомки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 марта в Великих Луках на улице с 85-летней  местной жительницей познакомилась неизвестная гражданка. Она сумела войти к ней в доверие, попросила воды. Они зашли в квартиру пенсионерки в Локомотивном проезде. Здесь гостья предложила  хозяйке погадать. Для этого ей потребовались деньги. Затем «гадалка» совершила кражу 470 тысяч рублей и скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выясняют обстоятельства произошедшего. Установлены приметы подозреваемой. На вид ей 45-50 лет,  рост 160-170 сантиметров, полного телосложения. Женщина была одета в удлинённую коричневую куртку и длинную коричневую юбку, на голове – платок. Составлен фоторобот злоумышленницы.

Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят оказать содействие полиции  и обратиться по телефонам в Великих Луках: 8 (811-53) 5-27-94, 5-01-48 или 02.

Полиция призывает жителей Псковской области проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами. В случае  возникновения подобных ситуаций незамедлительно обращаться в органы внутренних  дел.  

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