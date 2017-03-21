Лишь 18% россиян сообщили, что не конфликтуют с коллегами

12:06, 21 марта 2017, ПАИ

Лишь 18% россиян сообщили, что не конфликтуют с коллегами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований компании HeadHunter по итогам проведённого опроса.

Почти треть респондентов со всей России, включая жителей Псковской области, заявили, что конфликты на работе происходят реже раза в месяц, ещё 18% выбрали вариант ответа «Никогда» — причём больше всего таких респондентов среди работников отрасли «Искусство, культура» (30%). Лишь 7% указали, что споры на работе случаются каждый день. Чаще остальных ежедневно сталкиваются с конфликтами на работе работники ЖКХ (15%) и добывающей отрасли (12%).

По данным опроса, в подавляющем большинстве случаев причинами столкновений интересов служат рабочие вопросы (82%). Ещё 11% респондентов основной причиной конфликтов назвали бытовые вопросы. Больше всего таких респондентов среди работников тяжёлого машиностроения и добывающей отрасли (по 20%).

Чаще всего все конфликты заканчиваются достижением договорённости, которая всех устраивает. При этом конфликты по рабочим вопросам таким образом завершаются чаще, чем споры по бытовым вопросам. Бытовые же столкновения чаще, чем рабочие, заканчиваются «заморозкой».

В целом, по мнению специалистов из разных регионов страны, включая жителей Псковской области, конфликтов может помочь избежать уважение коллег друг к другу, так считают 63%. Ещё 16% уверены, что конфликтов вообще не нужно избегать, так как это нормальная часть рабочего процесса.