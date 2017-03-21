В Псковском филиале академии ФСИН начались курсы профподготовки

12:37, 21 марта 2017, ПАИ

С 21 марта в Псковском филиале академии ФСИН России начались курсы первоначальной профессиональной подготовки рядового и младшего начальствующего состава территориальных органов ФСИН России. Обучение проходят сотрудники ведомства из Липецкой и Псковской областей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня заместители начальника Псковского филиала академии по направлениям деятельности разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации, пожелав прибывшим на обучение сотрудникам справиться с изучением дисциплин, после чего успешно сдать экзамены.

В ходе обучения слушатели первоначальной профессиональной подготовки должны изучить не только учебные дисциплины, но и пройти физическую, строевую и огневую подготовки, освоить правила оказания первой медицинской помощи и основы делопроизводства.

В выходные дни слушателей курсов ожидает культурная программа: сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии познакомят гостей города с достопримечательностями Псковской области.