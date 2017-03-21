390 тысяч рублей перевёл мошеннику 82-летний житель Пушкиногорского района

12:18, 21 марта 2017, ПАИ

390 тысяч рублей перевёл мошеннику 82-летний житель Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пенсионеру позвонил неизвестный и предложил ему открыть банковский вклад под высокий процент. Пожилой человек поддался на уловки незнакомца и за четыре операции перевел на указанные счета в общей сложности 390 тысяч рублей. Затем он понял, что попал на удочку мошенников и обратился в полицию.

По этому факту в отделении МВД России по Пушкиногорскому району проводится расследование.