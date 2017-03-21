Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь

12:42, 21 марта 2017, ПАИ

Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь. Предполагается также, что съезды, прилегающие к путепроводу, будут готовы к 1 августа 2018 года. Об этом шла речь 21 марта в ходе рабочей поездки губернатора Псковской области Андрея Турчака на объект, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Подрядчик сообщил главе региона, что к концу мая на объекте завершатся свайные работы, а уже в апреле планируется начать работу на другой стороне железной дороги, разделяющей город на две части. Губернатору также доложили о создании общественной комиссии, которая следит за ходом строительства.

На вопрос Андрея Турчака о происхождении бетона для путепровода подрядчик заверил, что в ход идёт только местный строительный материал. Кроме того, губернатору сообщили, что великолукского бетона хватит и на строительство новой школы, однако глава региона попросил соотнести графики, чтобы за бетоном не пришлось обращаться в соседнюю Белоруссию.

Отметим, что с пуском путепровода будет капитально отремонтирован перекресток улиц Дьяконова — Ленина с расширением дорожного полотна, круговым движением и тремя подземными переходами, которые будут доступны для маломобильных групп населения. В частности, работы по расширению дорожного полотна на улице Дьяконова планируется начать уже в этом году. Андрей Турчак попросил таким образом произвести расширение, чтобы не пострадала зелёная зона улицы, он также поинтересовался, не было ли жалоб со стороны великолучан относительно грядущих перемен. Главу региона заверили, что обращения от горожан не поступали.