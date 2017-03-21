За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса

12:25, 21 марта 2017, ПАИ

В Пскове судебный пристав МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области Татьяна Иванова арестовала четыре автобуса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП, собственник автобусов - Псковпассажиравтотранс задолжал налоговой инспекции более 6 миллионов рублей.

Само исполнительное производство судебный пристав-исполнитель возбудила в январе. В ходе работы по этому производству были наложены запреты на регистрационные действия с автотранспортными средствами, на регистрационные действия в налоговой инспекции, а также на проведение расходно-кассовых операций.

Однако, и после проведённых действий, оплата задолженности так и не поступила.

В марте судебный пристав-исполнитель выехала в Псковпассажиравтотранс для ареста принадлежащего предприятию имущества. В присутствии понятых был составлен акт и произведён арест машин, куда попали два автобуса марки МАЗ и два автобуса марки ЛИАЗ. Общая сумма арестованного имущества составила 6 миллионов рублей. Арестованный транспорт был оставлен должнику на ответственное хранение.

«Если предприятие-должник не сможет рассчитаться по долгам, арестованное имущество будет передано на реализацию», - отметили в пресс-службе УФССП.

Напомним, что наложение ареста на имущество должника предусмотрено статьёй 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Судебный пристав вправе это сделать в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях.