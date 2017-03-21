Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова
Визажист и стилист по прическам Татьяна Серова создаст к выставке «Свадьба EXPO`2017» несколько особых образов невест. Об этом мастер сообщила корреспонденту Псковского агентства информации.
В первый день выставки, 1 апреля, Татьяна Серова наглядно продемонстрирует свои возможности, представив посетителям моделей-невест и подружек главной героини свадебного торжества. Также гости увидят оригинальные украшения ручной работы — короны и серьги к празднику.
А 2 апреля визажист предложит желающим сделать пробный макияж. В тот же день пройдет презентация образа невесты с макияжем, выполненным в технике Air Brush.
Добавим, что на одной площадке (№ 2) со стилистом будет работать свадебный фотограф Оксана Ким.
Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».
В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.
Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.
О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>