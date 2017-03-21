Финальные соревнования Спартакиады учащихся пройдут в Псковской области в марте-апреле

15:13, 21 марта 2017, ПАИ

В конце марта — начале апреля в Псковской области пройдут финальные соревнования Девятой областной Спартакиады учащихся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Так, 25-26 марта в Великих Луках состоится финал среди баскетболистов. За победу будут бороться хозяева соревнований и представители Пскова, также среди юношей выступят спортсмены Дновского и Невельского района, среди девушек — Порховского и Островского района.

На 28-29 марта в Пскове запланированы соревнования по волейболу среди юношей, участниками которых станут представители областного центра и Великих Лук, Себежского, Пыталовского, Локнянского и Невельского районов. А 29-30 марта за звание лучших будут состязаться девушки-волейболистки из вышеназванных муниципалитетов, Псковского, Бежаницкого, Невельского и Себежского районов.

Кроме того, 1 апреля в Пскове пройдут финальные игры по мини-футболу. Здесь выступят учащиеся Палкинского, Порховского, Бежаницкого, Куньинского районов, Пскова и Великих Лук.

На следующий день в Порхове награды разыграют среди команд Пскова, Порховского, Дедовичского, Пушкиногорского, Невельского, Великолукского района по настольному теннису.

На 7 апреля намечены финальные соревнования Спартакиады по пулевой стрельбе. Место их проведения — Псков.