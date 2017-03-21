Псковичей приглашают на лекцию о создателе проекта стадиона «Зенит» в Петербурге

14:06, 21 марта 2017, ПАИ

22 марта в 14:00 в Псковской областной библиотеке состоится открытая лекция «Кисё Курокава - архитектор мира». Её прочтёт член Союза архитекторов России Зоя Степанова (Санкт-Петербург), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Японский архитектор Кисё Курокава - автор стадиона «Зенит» в Санкт-Петербурге. Среди его проектов Национальный этнологический музей в Токио, музей Ван Гога в Амстердаме, Национальный центр искусства в Токио, аэропорт в Куала-Лумпуре. Кисё Курокава - автор генплана столицы Казахстана Астаны.

Кисё Курокава (1934 – 2007) - академик, президент искусств Японии, почетный член архитектурного института Японии, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, почетный член Королевского общества искусств Великобритании, почетный член Американского института Архитекторов.

Зоя Степанова вела курс по архитектурной графике и консультировала дипломные работы в художественном училище имени Н. К. Рериха и в Балтийском институте экологии, политики и права на факультете дизайна, читала лекции. Среди профессиональных работ Зои Степановой - проект школы православной иконописи с подворьем в Спасо-Преображенском Мирожском монастыре Пскова.

Она неоднократно выступала в Псковской областной библиотеке с лекциями, была участницей конференции, приуроченной к Всемирному Дню архитектуры в 2015 году и многих других мероприятий. В феврале 2016 года она прочла лекцию, посвященную псковскому архитектору конца XIX века Александру Векшинскому,

Встреча пройдет в рамках Года экологии в России. Вход свободный. Телефон для справок 72−84−06.