27 марта состоится 79-я сессия Псковской городской Думы

13:39, 21 марта 2017, ПАИ

27 марта в 11:00 в Городском культурном центре Пскова состоится 79-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня сессии включено 36 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. В частности, депутаты обсудят изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждение схемы избирательных округов на территории муниципального образования «Город Псков».

Депутаты также рассмотрят вопросы о плане благоустройства Пскова, о мерах администрации города по приведению в порядок улично-дорожной сети, скверов, парков и пешеходных дорожек после зимнего периода и внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в городе Пскове.

В повестке дня сессии также вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, по кадрам, награждению медалью города «За заслуги перед Псковом» и почетной грамотой Псковской городской Думы.

Депутаты внесут изменения в некоторые муниципальные правовые акты, предоставят в аренду муниципальное имущество подведомственным учреждениям.

С проектом повестки можно ознакомиться здесь.