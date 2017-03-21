58-летний житель Дедовичского района предстанет перед судом за покушение на убийство

13:33, 21 марта 2017, ПАИ

58-летний житель Дедовичского района предстанет перед судом за покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

23 декабря 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к своей бывшей сожительнице в деревне Крутец Дедовичского района и против её воли сорвал замок и проник в дом. После чего охотничьим ножом попытался нанести женщине не менее четырёх ударов в жизненно важные органы. Однако благодаря активному сопротивлению потерпевшей и своевременно прибывшим сотрудникам полиции обвиняемый не сумел довести свой преступный умысел до конца и был задержан.