К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы

13:32, 21 марта 2017, ПАИ

К декабрю в Великих Луках планируется завершить строительство нового здания школы № 6 на проспекте Гагарина. Напомним, старый корпус учебного заведения снесли.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, 21 марта в ходе рабочей поездки в Великие Луки строительную площадку осмотрел губернатор Псковской области Андрей Турчак. Ему рассказали, что выбран проект школы, который внесён в реестр типовых и уже был реализован в Курске. Новая школа будет рассчитана на 792 ученика.

Главу региона заверили, что школа будет соответствовать всем современным требованиями, в ней предполагаются бассейн с дорожками по 25 метров, три спортивных зала, актовый зал на 500 мест, медицинский блок. «Будут просторные помещения, высокие потолки», - рассказали губернатору.

Также подрядчик сообщил, что в настоящее время по школе формируется техническое задание, как только оно будет готово, начнётся проектирование, сейчас ведутся геологические изыскания. В апреле предполагается начать свайные работы на строительной площадке.

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова отметила, что необходимо найти инвестора, который возьмёт на себя строительство школы с последующим выкупом объекта за счёт федеральных средств.

Андрей Турчак рекомендовал установить на строительной площадке камеры и вывести прямую трансляцию с них на сайт pskov.ru, чтобы все желающие могли наблюдать ход работ в режиме реального времени.