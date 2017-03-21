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Общество

К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы

К декабрю в Великих Луках планируется завершить строительство нового здания школы № 6 на проспекте Гагарина. Напомним, старый корпус учебного заведения снесли.

На фото: школа в Курске, построенная по тому же проекту, по которому будет возведена в Великих Луках. Фото с сайта sdelanounas.ru

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, 21 марта в ходе рабочей поездки в Великие Луки строительную площадку осмотрел губернатор Псковской области Андрей Турчак. Ему рассказали, что выбран проект школы, который внесён в реестр типовых и уже был реализован в Курске. Новая школа будет рассчитана на 792 ученика.

Главу региона заверили, что школа будет соответствовать всем современным требованиями, в ней предполагаются бассейн с дорожками по 25 метров, три спортивных зала, актовый зал на 500 мест, медицинский блок. «Будут просторные помещения, высокие потолки», - рассказали губернатору. 

Также подрядчик сообщил, что в настоящее время по школе формируется  техническое задание, как только оно будет готово, начнётся проектирование, сейчас ведутся геологические изыскания. В апреле предполагается начать свайные работы на строительной площадке.

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова отметила, что необходимо найти  инвестора, который возьмёт на себя строительство школы с последующим выкупом объекта за счёт федеральных средств.

Андрей Турчак рекомендовал установить на строительной площадке камеры и вывести прямую трансляцию с них на сайт  pskov.ru, чтобы все желающие могли наблюдать ход работ в режиме реального времени.

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