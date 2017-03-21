Андрей Турчак оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Великих Луках

13:45, 21 марта 2017, ПАИ

21 марта губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил в Великих Луках площадку, где в рамках программы «Газпром — детям» ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил важность того, что спортивный объект находится в районе плотной жилой застройки, и его смогут посещать не только спортсмены, но и все желающие.

В продолжение разговора представитель ПАО «Газпром» отметил, что парковка на территории комплекса рассчитана на 30-40 мест, примерно такая же у расположенного рядом торгового центра. Он добавил, что с этим ТЦ планируется синхронизировать действия по благоустройству территории.

Представитель «Газпрома» также сообщил, что проект комплекса был разработан специально для Великих Лук, он не типовой. Объект будет введен эксплуатацию в июне 2018 года.

Андрей Турчак заметил, что традиционно на таких больших стройках устанавливаются веб-камеры и попросил, чтобы отсюда была организована интернет-трансляция. Также он поинтересовался, насколько реально ускорить процесс ввода спорткомплекса в эксплуатацию. В ответ ему пообещали рассмотреть производственные графики. Губернатор поставил задачу провести здесь первый матч в марте следующего года.