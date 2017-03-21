В Острове по тревоге подняли бригаду армейской авиации

13:52, 21 марта 2017, ПАИ

21 марта бригада армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), дислоцированная в Островском районе Псковской области, приведена в высшую степень боевой готовности в рамках начавшегося летно-тактического учения, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В настоящее время летный и инженерно-технический состав начал подготовку боевой техники к перебазированию на оперативные аэродромы в Ленинградской области.

Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8АМТШ в течение четырех дней будут выполнять летные задания как одиночно, так и в составе звеньев с боевыми пусками неуправляемых авиационных ракет, стрельбами из 23-мм пушек и 12,7-мм пулеметов по различным целям на специализированном полигоне.

Летчикам предстоит совершить до 30 вылетов в сутки. На учение привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиабазы.

Основная цель подобных учений — совершенствование летной натренированности экипажей армейской авиации и боевого применения вертолетной техники. Завершится учение в конце текущей недели.