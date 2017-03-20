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Политика

В Эстонии намерены сократить использование полиэтиленовых пакетов до 40 штук на человека в год

Парламент Эстонии принял поправки в закон «О таре», который существенно ограничит использование тонких пластиковых пакетов. Документ вводит запрет  на бесплатную раздачу больших пластиковых пакетов в магазинах, а также пластиковых пакетов, которые массово раздаются во время различных рекламных кампаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Маленькие тонкие пластиковые пакеты можно будет использовать для первичной упаковки продуктов питания, которые продаются на развес, например, мяса или овощей, а также в целях гигиены при покупке молока в пластиковой таре. По словам председателя парламентской комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, эта тема уже на протяжении долгого времени актуальна в Европейском союзе. Для решения проблемы была принята директива ЕС об ограничении использования пластиковых пакетов. Срок исполнения этой директивы в Эстонии истек уже в ноябре 2016 года.

«Массовое и непродуманное использование пластиковых пакетов - это угроза для окружающей среды, на которую надо решительно отреагировать. Надо изменить привычки людей и повысить их сознательность в области окружающей среды. Нужно начать использовать повторно используемую тару, которую легко утилизировать», - сказал Райнер Вакра.

Он пояснил, что директива ЕС предусматривает уменьшить использование тонких пластиковых пакетов к концу 2019 года до 90 пакетов на человека в год. К концу 2025 года эту цифру планируют сократить до 40. Вакра отметил, что, что, согласно исследованию об использовании пластиковых пакетов, проведенному в 2015 году, в 500 проверенных магазинов Эстонии в год на человека в среднем приходится порядка 40 пластиковых пакетов и примерно 165 особенно тонких пластиковых пакетов.

После вступления в силу в 2019 году поправок магазины будут обязаны предоставлять потребителям кроме пластиковых пакетов и другие альтернативы, например, бумажные пакеты, мешки из текстиля и сетки, повторно используемые пластиковые пакеты.

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