Эксперты: Повышение пенсионного возраста может привести к снижению заработной платы

16:16, 21 марта 2017, ПАИ

Повышение пенсионного возраста может привести к снижению заработной платы и производительности труда, считает директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева на круглом столе, посвященном проблемам рынка труда, передает «Российская газета».

По словам замдиректора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, в ближайшие 15 лет России не грозит старение рабочей силы, поскольку это уже произошло в предыдущие 15 лет, за которые число работников старше 50 лет увеличилось на 15%.

Ростислав Капелюшников уверен, что в следующие 15 лет не изменится и число совсем молодых работников - 15-25 лет, но произойдёт сокращение числа работников в возрасте 25-40 лет, а увеличение – в возрастной группе 40-50 лет. «Поэтому говорить о том, что российскую экономику ждет постарение рабочей силы, оснований нет»,- считает он.

При этом эксперт отметил, что если повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин на 5 лет, то в лучшем случае это даст прибавку к занятости в 1,5-2 миллиона человек. «Это означает, что никакой компенсации численности занятых в результате демографических проблем не произойдет и повышение пенсионного возраста, если и будет иметь смысл, то не с точки зрения предложения на рынке труда, а с точки зрения решения финансовых проблем Пенсионного фонда России»,- подчеркнул Ростислав Капелюшников.

Что касается производительности труда и зарплаты, то с одной стороны большое число пожилых людей на рынке труда может повлечь их снижение, добавил он. В условиях, когда на рынке труда присутствует и работоспособные люди до 50 лет, и есть общее сокращение числа занятых, то эти факторы должны подталкивать вверх и зарплату, и производительность, считает эксперт.

В тоже время профессор Российской экономической школы Ирина Денисова считает, что при увеличении пенсионного возраста у пожилых людей могут быть проблемы с трудоустройством. Уже сейчас не редки случаи, когда люди предпенсионного возраста теряют работу, желают продолжить трудовую деятельность, но в силу возраста работодатели их не принимают, пояснила она.