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Общество

Облачную погоду с небольшими дождями и до 10 градусов тепла обещают псковичам 22 марта

22 марта в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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