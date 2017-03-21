Владимир Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2025 году может составить 76 лет

15:08, 21 марта 2017, ПАИ

Средняя продолжительность жизни в России к 2025 году может быть увеличена до 76 лет. Об этом заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент РФ Владимир Путин, передает агентство ТАСС.

«Есть все возможности для того, что к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте», - сказал он.

В тоже время глава государства заметил, что в 2015 году смертность людей трудоспособного возраста возросла. «Ничего критического здесь пока нет, но, тем не менее, на это надо обратить внимание», - подчеркнул он.