Губернатор поручил расставить приоритеты при ремонте дорог в Великих Луках

14:24, 21 марта 2017, ПАИ

Состояние улично-дорожной сети Великих Лук должно быть достойным города воинской славы, заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на встрече, посвящённой ситуации с великолукскими дорогами сегодня, 21 марта. Он отметил, что минувшей зимой в городе было зафиксировано более ста переходов температуры через 0 градусов, что не могло не сказаться на состоянии дорожного полотна, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор обратил внимание на то, что сейчас львиная доля средств направляется на строительство путепровода. Поэтому он попросил по итогам сегодняшней встречи расставить приоритеты в ремонте дорог, но заметил, что «размазывать деньги тонким слоем» не эффективно и стоит сделать разбивку по трёхлетним отрезкам.

Представитель движения «Убитые дороги» обратил внимание на те участки улиц, которые, по его мнению, требуют скорейшего ремонта. Это улица Вокзальная от улицы Дружбы и Гагарина, проспект Гагарина, улица Дьяконова от Ленина до Гагарина. Также он попросил администрацию города сделать режим ремонта более грамотным, например, вести работы по выходным, когда меньше транспорта на дорогах. «Это было бы безопаснее для самих работников, город не нагружен, а объем работ вырос бы», - уверен общественников.

Андрей Турчак заметил, что есть ещё более прогрессивное предложение — задействовать больше ночного времени для ремонтов.

Также представитель «Убитых дорог» добавил, что нужен контроль над проведенными работами. Он рассказал, что входит в состав комиссии по контролю над ходом строительства путепровода, и видит, что работы там выполняются быстро и хорошо. «Задача сейчас - объект сдать и в конце ноября пустить движение», - заявил Андрей Турчак.

Губернатор поручил всем районам области составить списки дорог, которые необходимо отремонтировать, и призвал не забывать про состояние дорог в райцентрах. Например, в Пушкинских Горах центральная улица находится в плохом состоянии, нужно ремонтировать дороги в Дно, в Палкино, Пыталово.