В этом году в Великих Луках отремонтируют 55 дворов

14:29, 21 марта 2017, ПАИ

В этом году на ремонт и содержание улично-дорожной сети в Великих Луках планируется направить 85 млн рублей. Помимо ремонта улиц городские власти намерены обновить 55 дворов. Об этом на совещании под руководством губернатора Андрея Турчака 21 марта сообщил заместитель главы администрации Великих Лук по инфраструктуре Юрий Власюк, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации Великих Лук Виктор Каменский отметил, что при подходящих погодных условиях ремонт дорог в этом году начнется раньше обычного. Также, по его словам, запланированы работы в рамках гарантийных обязательств. В марте начнётся ремонт в рамках контрактов.

Юрий Власюк показал Андрею Турчаку визуализацию реконструкции улицы Дьяконова в рамках строительства путепровода. «Это существенно увеличит проходимость путепровода», - отметил замглавы города и добавил, что вынос коммуникаций позволит существенно расширить улицу до четырех полос.

Глава Великих Лук Николай Козловский обратил внимание, что город принимает большой поток грузового транспорта, так как через него пролегает около 10 км федеральной трассы. Он также добавил, что дороги можно будет в хорошем состоянии содержать, если поток грузового транспорта будет двигаться не через город.

Андрей Турчак, в свою очередь, попросил городские власти сосредоточиться на крупнейшем инфраструктурном проекте по строительству путепровода и попросил представителей движения «Убитые дороги» контролировать ход работ. «Главный результат — удовлетворенность наших граждан: и автомобилистов и пешеходов», - сказал он и добавил, что все должно развиваться в комплексе, поэтому нужно помнить не только о дорогах, но и о переходах, зелёных зонах, освещении.