Суд оштрафовал трёх псковских военнослужащих за кражу «Урала»

14:47, 21 марта 2017, ПАИ

Псковский гарнизонный суд признал трёх военнослужащих войсковых частей 29760 и 55584 виновными в краже автомобиля «Урал» и назначил им наказание в виде штрафа от 13 до 15 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Было установлено, что в июне 2016 года военнослужащие, действуя в соответствии с достигнутыми договоренностям и распределением ролей, похитили из автопарка войсковой части 29760 в посёлке Владимирский лагерь Стругокрасненского района автомобиль «Урал» стоимостью 920 тыс. рублей. Воры продали машину гражданскому лицу, получив от него 200 тысяч рублей. В ходе оперативно проведенных следственных действий «Урал» был изъят и возвращен Минобороны России.

В отношении военнослужащих было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).