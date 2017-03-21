0
12:25
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
12:52
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
12:24
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
11:31
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
22:34
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
Еще новости
Происшествия

Суд оштрафовал трёх псковских военнослужащих за кражу «Урала»

Псковский гарнизонный суд признал трёх военнослужащих войсковых частей 29760 и  55584 виновными в краже  автомобиля «Урал» и назначил им наказание в виде штрафа от 13 до 15 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Было установлено, что в июне 2016 года военнослужащие,  действуя в соответствии с достигнутыми договоренностям и распределением ролей, похитили из автопарка войсковой части 29760 в посёлке  Владимирский лагерь Стругокрасненского района автомобиль «Урал»  стоимостью 920 тыс. рублей. Воры продали машину гражданскому лицу, получив от него 200  тысяч рублей. В ходе оперативно проведенных следственных действий «Урал» был изъят и возвращен Минобороны России.

В отношении военнослужащих было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
21 марта 2017
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса 10
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
20 марта 2017
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка» 47
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
20 марта 2017
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО) 4
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
18 марта 2017
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
16 марта 2017
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый 1
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело 1
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 2
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2

Идет загрузка...