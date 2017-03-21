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Общество

В Новосокольниках водителей призвали пристегнуть самое дорогое

В Новосокольниках Госавтоинспекция организовала профилактическую акцию «Пристегни самое дорогое!», в рамках которой призвала водителей-родителей использовать  детские удерживающие  устройства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото с 60.мвд.рф

«Безопасность детей, как участников дорожного движения, является одним из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. На основании проведенного анализа ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом установлено, что за два месяца текущего года на территории  области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. При этом один ребенок погиб и 9 детей получили ранения различной степени тяжести. Несомненно, во всех вышеперечисленных ДТП усматривается вина водителей-родителей», - отметили в ведомстве. Там добавили, что водители неверно выбирали дистанцию до впереди идущего транспортного средства, были невнимательными при обгоне или просто не позаботились о безопасности своего маленького пассажира и не пристегнули его ремнем безопасности.

Фото с 60.мвд.рф

Сотрудники  ОГИБДД  ОМВД России по городу Великие Луки совместно с коллегами из ОГИБДД МО МВД «Новосокольнический» и учащимися одной из школ города акцентировали внимание автомобилистов на обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Автомобилисты, в свою очередь, пообещали впредь не пренебрегать этой мерой безопасности.

В ходе акции всем участникам дорожного движения раздали наглядную агитационную информацию, световозвращающие брелоки и адаптеры  на ремни безопасности.

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