Псковская полиция задержала в Петербурге скрывавшегося от суда мужчину

15:05, 21 марта 2017, ПАИ

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали в Санкт-Петербурге мужчину, обвиняемого в совершении ряда преступлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе выезда в Северную столицу псковские стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате им удалось установить и задержать фигуранта на территории Выборгского района города.

Этот 33-летний гражданин обвиняется в кражах и других преступлениях.