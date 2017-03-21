0
20:36
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
18:27
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
18:03
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
17:43
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
16:25
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах
14:55
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова
13:32
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы
Еще новости
Общество

Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»

Найти подходящий банкетный зал и другие необходимые компании для организации свадьбы помогут специалисты «2ГИС» на выставке «Свадьба EXPO`2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил специалист по маркетингу компании «2ГИС Псков» Артур Архипов.

Также посетители выставки смогут посоревноваться в знании местности Пскова в интерактивной игре, созданной компанией «2ГИС» совместно с порталом «Медуза». Победители получат сувениры от компании.

По словам Артура Архипова, на выставке специалисты «2ГИС» помогут установить программное обеспечение и научат пользоваться им. 

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО» Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017» На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм» Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017» Кондитерская Baker Street и ресторан «Инжир» удивят посетителей выставки «Свадьба EXPO`2017» необычными десертами и кейтерингом Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
21 марта 2017
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
21 марта 2017
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
21 марта 2017
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
21 марта 2017
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах
21 марта 2017
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах 3
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова
21 марта 2017
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова 2
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы
21 марта 2017
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы 4
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь
21 марта 2017
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь 1

Идет загрузка...