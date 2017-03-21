Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»

17:43, 21 марта 2017, ПАИ

Найти подходящий банкетный зал и другие необходимые компании для организации свадьбы помогут специалисты «2ГИС» на выставке «Свадьба EXPO`2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил специалист по маркетингу компании «2ГИС Псков» Артур Архипов.

Также посетители выставки смогут посоревноваться в знании местности Пскова в интерактивной игре, созданной компанией «2ГИС» совместно с порталом «Медуза». Победители получат сувениры от компании.

По словам Артура Архипова, на выставке специалисты «2ГИС» помогут установить программное обеспечение и научат пользоваться им.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>