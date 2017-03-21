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Общество

Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах

Свадебный фотограф Яна Жаринцова подготовит презентацию к выставке «Свадьба EXPO`2017». Она покажет лучшие снимки молодоженов, сделанные за 6 лет в разных странах,  сообщила участница мероприятия Псковскому агентству информации. 

Фото Яны Жаринцовой

Собеседница агентства добавила, что рассматривается возможность установки большого экрана, где будет демонстрироваться слайд-шоу из её свадебных фотографий.

Фото Яны Жаринцовой

Фото Яны Жаринцовой

«Всё больше ценится репортажная фотография, такая, где есть эмоция, где фотограф подловил комичный момент, где слёзы радости», - отметила Яна Жаринцова и добавила, что работает преимущественно в этом стиле, хотя в ее портфолио найдутся и организованные, тематические фотосессии.

Фото Яны Жаринцовой

Яна Жаринцова - действующий член и многократный победитель престижных конкурсов международных ассоциаций лучших свадебных фотографов мира Fearless Photographers, International Society of Professional Wedding Photographers (ISPWP), Wedding Photojournalist Association (WPJA). Она вошла в ТОП-50 лучших свадебных фотографов мира по версии американской ассоциации свадебных фотографов Fearless Photographers в 2013 году, стала финалистом в номинации «Фотограф года» в 2014-м по версии журнала Wedding, победителем в конкурсе MyWedAward 2014 и в 2015 году в номинации «Маленькие мы» и «Герои дня». Также Яна Жаринцова входит в ТОП-20 лучших фотографов Санкт-Петербурга по версии онлайн-журнала PROOHOTOS и ZANKYOU, в ТОП-20 лучших фотографов России по версии портала MyWed. Она снимает свадьбы не только в России, но и имеет обширный опыт работы за рубежом: в Италии, Франции, Португалии, Чехии, США, Китае, Маврикии, на Сейшелах, Мальдивах и так далее.

Фото Яны Жаринцовой

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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