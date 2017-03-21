Путин призвал избавить граждан от «нервов и очередей» в больницах

15:32, 21 марта 2017, ПАИ

Необходимо создать возможность прохождения медицинских обследований «без нервов и очередей». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает «Российская газета».

Глава государства также поручил в ближайшие два года подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заверила Владимира Путина, что уже к 2018 году все медучреждения страны будут подключены к высокоскоростному Интернету.

«Следует не только обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе, пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях как информационные технологии и электронная запись», - подчеркнул президент.

Также, по словам Владимира Путина, нужно добиваться того, чтобы врачи избавились при этом от ненужной бумажной работы и больше времени уделяли пациентам.