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Политика

Путин призвал избавить граждан от «нервов и очередей» в больницах

Необходимо создать возможность прохождения медицинских обследований «без нервов и очередей». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает «Российская газета». 

Глава государства также поручил в ближайшие два года подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заверила Владимира Путина, что уже к 2018 году все медучреждения страны будут подключены к высокоскоростному Интернету.

«Следует не только обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе, пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях как информационные технологии и электронная запись», - подчеркнул президент.

Также, по словам Владимира Путина, нужно добиваться того, чтобы врачи избавились при этом от ненужной бумажной работы и больше времени уделяли пациентам.

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