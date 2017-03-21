Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пскове за неделю выросла на 17,8%

18:04, 21 марта 2017, ПАИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пскове в период с 13 по 19 марта выросла на 17,8% относительно предыдущей недели. Тем не менее, она остаётся ниже недельного эпидемического порога на 23,4%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зафиксировали 1 тыс. 831 заболевшего, в том числе 1 тыс. 330 детей.

Также на 11-й календарной неделе года заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области возросла относительно предыдущей недели на 7,2%, однако этот показатель ниже значения эпидемического порога на 41,2%.

Всего в Псковской области заболели 3 тыс. 967 человека, в том числе 2 тыс. 787 детей. Грипп A(H3N2) и грипп В зарегистрирован у четырех больных, парагрипп - у двух.