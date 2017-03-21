Фракция «ЕР» в Псковском областном Собрании обсуждает ситуацию с изменением порядка оплаты за ОДН

15:45, 21 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 21 марта, фракция «Единая Россия» в Псковском областном Собрании проводит круглый стол, посвящённый проблемам, связанным с изменением порядка оплаты за общедомовые нужды (ОДН). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, модератором дискуссии стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. По его словам, депутаты получили массу обращений по этому вопросу. «Мы рассматривали его на заседании фракции «ЕР», тогда окончательного решения принято не было. Поэтому сегодня мы приняли решение детально разобраться в проблеме и предложить выход, который бы устроил граждан и который соответствовал бы федеральному законодательству», - пояснил единоросс. «Рассчитываю, что сегодня мы найдем ответы на все вопросы и примем решение, которое устроит жителей региона», - добавил он.

И. о. председателя госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов напомнил, что в 2016 году в Жилищный кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым плата за ОДН включается в состав платы за общедомовое имущество многоквартирного дома. Была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители управляющих компаний, ресурсонабжающих организаций, расчетно-кассового центра. «Мы заключили договор с Центром муниципальной экономики и права на разработку нормативов. Разработка проводилась на основании данных муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций», - рассказал он.

Андрей Агапов добавил, что не позднее 1 июня 2017 года необходимо утвердить нормативы потребления горячей и холодной воды, отведения сточных вод, электроэнергии, определенные расчетным методом.

«Предлагается установить, что включение расходов на содержание общего имущества в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объемов потребленных ресурсов», - заявил он.