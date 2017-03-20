В Пскове стартовала благотворительная акция «Вторая жизнь вещам»

16:40, 21 марта 2017, ПАИ

В Пскове дан старт благотворительной акции «Вторая жизнь вещам», в ходе которой горожане смогут помочь семьям с детьми, по разным обстоятельствам находящимся в непростой жизненной ситуации и крайне нуждающимся в поддержке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном отделении Российского Детского фонда.

Для участия в акции «Вторая жизнь вещам» необходимо: желание помочь нуждающимся детям, выбрать ответственного и оповестить сотрудников и коллег о сборе вещей, собрать помощь и доставить ее по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинет № 15.

«То, что уже не пригодится вам или вашим детям, может стать важным и полезным подарком для других семей! Вы можете принести добротную детскую одежду и обувь (от 0 до 18 лет), книжки для малышей, игрушки, канцелярские принадлежности, средства гигиены, посуду, словом все, что может пригодиться семье с детьми», - обратились к псковичам в Детском фонде.

Кроме того, в очередной раз партнером акции стала химчистки «Весна» (ИП Голубева), поэтому с 1 по 14 апреля можно привозить вещи не только в офис Фонда, но также в пункты приема химчистки: ТЦ «Максимус» (Октябрьский проспект, 54), гипермаркет «Тележка» (улица Труда, 54) и ТЦ «Сфера» (улица Рокоссовского, 16).

В организации отметили, что регулярно в Детский фонд за помощью обращаются семьи, оказавшиеся в критической ситуации (пожар, смерть родственников, крайняя нищета и так далее). «Благодаря вещевой помощи, которую приносят неравнодушные псковичи, долгое время удавалось разрешать проблемы нуждающихся семей. К сожалению, с каждым днем просьб о помощи все больше, и того объема вещей, который ранее поступал от населения, уже недостаточно», - добавили в Красном Кресте.

Благотворительная акция «Вторая жизнь вещам» направлена на решение этой проблемы. Детский фонд призывает участвовать в ней всех псковичей и организовать сбор вещей на предприятиях, в фирмах и учреждениях. «Это доброе дело – возможность не только помочь нуждающимся семьям, но и проявить свою социальную ответственность», - отметили в Детском фонде.

Благотворительная акция продлится до 31 мая, когда Детский фонд выделит наиболее активных участников, внесших самый большой вклад в дело помощи детям.

Более подробную информацию вы можете прочитать в группе Детского фонда в социальной сети «ВКонтакте» или уточнить по телефону: 73-58-80.