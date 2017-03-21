В Псковской области зафиксирован первый в этом году пал травы

16:04, 21 марта 2017, ПАИ

В Псковской области зафиксирован первый в этом году пал травы. Возгорание произошло 20 марта в Великолукском районе на площади 0,02 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с этим в ведомстве призывают не жечь сухую траву. «Прошлогодняя трава не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через несколько лет. Более того, травяные пожары добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым «парниковый эффект». И главное – палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам!» - обратились к псковичам.

За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Если видите начинающийся пал – не проходите мимо, остановитесь и примите меры по тушению огня. Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112, опишите местность, ориентиры и подождите приезда пожарных в безопасном месте», - заключили в управлении МЧС.