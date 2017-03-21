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Общество

Глава УК «ПсковЖилСервис»: Если в домах есть приборы учёта, то за ОДН надо платить по ним, а не по нормативу

Жители домов, в которых стоят индивидуальные и коллективные приборы учёта, должны платить за общедомовые нужды по ним, а не по нормативу. Об этом заявил руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в ходе круглого стола по вопросам изменения порядка оплаты за общедомовые нужды (ОДН), который сегодня, 21 марта, проводит фракция «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Надо быть последовательными. Если уж шли по пути установки приборов учета, то надо и продолжать, - отметил Андрей Тарасов. -  Дома без коллективных приборов учета должны расплачиваться по тарифу, учитывающему отсутствие такого счетчика». При этом он считает, что нормативы для домов без коллективных приборов учета должны автоматически конвертироваться в повышенный тариф.  

Директор УК ООО «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков рассказал, что жители не понимают, зачем им теперь общедомовые приборы учеты, раз все равно придётся платить по нормативу. «Теряется смысл закона об энергосбережении, - заявил он. -  Получается, что счетчики, обошедшиеся в сотни тысяч рублей, были установлены напрасно».

Дмитрий Гусаков призвал бороться с источником высоких расходов на общедомовые нужда, которыми, по его мнению, являются «резиновые» квартиры [квартиры, в которых прописано множество людей, по факту там не проживающих - ПАИ],  должники за жилищно-коммунальные услуги, а также своевременно проводить капитальные ремонты.

Руководитель управляющей компании ООО «Новый мир» Игорь Лебедев добавил, что необходимо наладить работу с жильцами, которые не вовремя снимают показания счётчиков и платят за ЖКУ.

«Граждане иметь право выбора: либо они оплачивают по общедомовым приборам учета, если таковые имеются, или по нормативам, которые утверждены приказом Госкомитета области», - заключил Игорь Лебедев.

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