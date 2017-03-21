203 жалобы поступили в феврале на «горячую линию» псковского Роспотребнадзора

18:17, 21 марта 2017, ПАИ

За февраль в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области по «горячей линии» поступили 203 обращения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления.

Больше всего граждан волновали вопросы защиты прав потребителей. Таких обращений было принято 157 (77,3 %), из них о нарушении правил продажи отдельных видов товаров – 136, в том числе две жалобы касались продажи продовольственных товаров.

46 звонков (22,7%) поступили по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе, касающихся пищевых продуктов. Также люди были озабочены вопросами продовольственного сырья (6) и организации питания населения (12).