0
20:36
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
18:27
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
18:03
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
17:43
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
16:25
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах
14:55
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова
13:32
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы
Еще новости
Общество

203 жалобы поступили в феврале на «горячую линию» псковского Роспотребнадзора

За февраль в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области по «горячей линии» поступили 203 обращения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления.

Больше всего граждан волновали вопросы защиты прав потребителей. Таких обращений было принято 157 (77,3 %), из них о нарушении правил продажи отдельных видов товаров – 136, в том числе две жалобы касались продажи продовольственных товаров.

46 звонков (22,7%) поступили по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе, касающихся пищевых продуктов. Также люди были озабочены вопросами продовольственного сырья (6) и организации питания населения (12).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
21 марта 2017
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
21 марта 2017
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
21 марта 2017
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
21 марта 2017
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах
21 марта 2017
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах 3
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова
21 марта 2017
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова 2
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы
21 марта 2017
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы 4
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь
21 марта 2017
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь 1

Идет загрузка...