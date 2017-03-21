Ввоз декоративной зелени из Латвии запретили псковские специалисты Россельхознадзора

17:15, 21 марта 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии партии среза цветов и декоративной зелени в количестве 107 тыс. 447 штук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Продукция возвращена на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.

В том же МАПП специалисты приостановили движение автотранспортных средств, перемещавших из Киргизии во Вьетнам 52 тонны субпродуктов крупного рогатого скота (кишечное сырье). После досмотра был разрешен выпуск только двух машин. Причиной запрета послужили многочисленные нарушения ветеринарных правил.

Кроме того, в МАПП Бурачки было приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего отправленный из Санкт-Петербурга в Калининградскую область около 19 тонн замороженных полуфабрикатов из мяса цыпленка-бройлера (спинка), произведенных предприятием ООО «Племрепродуктор Назия» (Псковская область). В связи с несоответствием информации о маркировке товара, заявленной в ветеринарном свидетельстве, сведениям о маркировке товара, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра; информации о наименовании производителя, заявленной в ветеринарном свидетельстве, сведениям о наименовании производителя на маркировочной этикетке, а также отсутствием маркировочной этикетки на части продукции его перемещение было запрещено, оформлен акт о возврате груза.