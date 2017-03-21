0
20:36
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
18:27
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
18:03
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
17:43
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
16:25
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах
14:55
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова
13:32
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы
Еще новости
Общество

Ввоз декоративной зелени из Латвии запретили псковские специалисты Россельхознадзора

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии партии среза цветов и декоративной зелени  в количестве 107 тыс. 447 штук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало предоставление  недействительного фитосанитарного сертификата. Продукция возвращена на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной  статьей 10.2 КоАП РФ.

В том же МАПП специалисты приостановили движение автотранспортных средств, перемещавших из Киргизии во Вьетнам 52 тонны субпродуктов крупного рогатого скота (кишечное сырье). После досмотра был разрешен выпуск только двух машин. Причиной запрета послужили многочисленные нарушения ветеринарных правил.

Кроме того, в МАПП Бурачки было приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего отправленный из Санкт-Петербурга в  Калининградскую область около 19 тонн замороженных полуфабрикатов из мяса цыпленка-бройлера (спинка), произведенных предприятием ООО «Племрепродуктор Назия» (Псковская область). В связи с несоответствием информации о маркировке товара, заявленной в ветеринарном свидетельстве, сведениям о маркировке товара, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра; информации о наименовании производителя, заявленной в ветеринарном свидетельстве, сведениям о наименовании производителя на маркировочной этикетке, а также отсутствием маркировочной этикетки на части продукции его перемещение было запрещено, оформлен акт о возврате груза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
21 марта 2017
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
21 марта 2017
В Псковской области зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
21 марта 2017
Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
21 марта 2017
Найти на карте все необходимые для проведения торжества компании поможет 2ГИС на выставке «Свадьба ЭКСПО»
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах
21 марта 2017
Яна Жаринцова представит на «Свадьбе EXPO`2017» снимки молодоженов, сделанные в разных странах 3
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова
21 марта 2017
Особые образы невест создаст к «Свадьбе EXPO`2017» стилист Татьяна Серова 2
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы
21 марта 2017
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы 4
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь
21 марта 2017
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь 1

Идет загрузка...