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Под Гдовом образовавшаяся на льду Чудского озера трещина отрезала от берега группу рыбаков

Сегодня, 21 марта, около 13:30 спасатели получили сообщение о том, что на льду Чудского озера в 4 км от Гдова в районе населённого пункта Лунёвщина в 20 метрах от берега образовалась трещина шириной 3 метра, которая отрезала от берега группу рыбаков.

Как стало известно Псковскому агентству информации, на берег озера была направлена группа сотрудников МЧС совместно с сотрудниками полиции, которым после спасения рыбаков было поручено составить протокол о нарушении запрета выхода на лёд.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что за трещиной находились 9 человек. Они были переправлены на берег местными жителями при помощи резиновой лодки. К 14:30 все рыбаки были спасены. Установлено, что среди них было как минимум 4 жителя Ленинградской области из Гатчинского и Сланцевского районов. 

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