Александр Братчиков предложил выносить приборы учета в общедоступные места

17:33, 21 марта 2017, ПАИ

Председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков предложил при строительстве домов выносить общедомовые и индивидуальные приборы учета в общедоступные места.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, о необходимости выйти с такой законодательной инициативой Александр Братчиков заявил 21 марта в ходе круглого стола, посвящённого проблемам, связанным с изменением порядка оплаты за общедомовые нужды (ОДН), передает корреспондент Псковского агентства информации. Мероприятие проводит фракция «Единая Россия» в региональном парламенте.

Депутат пояснил, что это позволит обеспечить оперативный доступ к счетчикам. «Вот, например, счетчики электроэнергии уже вынесены в общедоступные места, и видно, кто поставил там магнитики, кто нет», - сказал Александр Братчиков.

Председатель ПОС Александр Котов назвал идею коллеги рекомендацией круглого стола.