Глава Пскова провел рабочую встречу с представителями дорожно-строительной отрасли Витебска

17:10, 21 марта 2017, ПАИ

21 марта глава Пскова Иван Цецерский провел рабочую встречу с представителями дорожно-строительной отрасли Витебска (Белоруссия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Рады видеть Вас в нашем городе, у Пскова и Витебска надежные, сложившиеся десятилетиями, партнерские связи. Будем рады, если мы будем друг другу полезны и в хозяйственном плане», - приветствовал гостей руководитель муниципалитета.

Витебчане отметили активное развитие Пскова за последние годы. На сегодняшний день руководители белорусских компаний ищут на Псковщине экономических партнеров. Организации, представители которых участвовали во встрече, имеют российское представительство и лицензированы в нашей стране. «В таком случае вы можете принимать участие и в конкурсных процедурах на получение права заключения муниципальных контрактов», - сказала и. п. главы администрации Татьяна Иванова.

Глава города очертил круг возможных интересов для белорусской стороны: «В этом сезоне Псков вступает в пору масштабных ремонтов дворовых территорий, активно реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, что повлечет за собой необходимость сноса аварийных строений. Кроме того, будут разыграны ежегодные конкурсы на дорожную разметку и сами ремонты дорог. Для нас сейчас это самая актуальная тема».

Представители белорусской стороны отметили, что после контрастной зимы на дорогах Витебска также образовались ямы: «Приходится делать временные противоаварийные ремонты до наступления подходящих погодных условий». Что касается сноса аварийных строений, одна из компаний специализируется на этом направлении и практикует технологию вторичной переработки: кирпич и бетон после сноса зданий дробят и пускают на вторичное использование, например, в дорожной отрасли.

Глава города поблагодарил витебчан за интересные предложения и выразил надежду, что их компании найдут свою нишу на рынке Пскова.

Более подробно об актуальных для Пскова предложениях в коммунальной отрасли рассказал белорусским гостям начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров.