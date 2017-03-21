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Общество

План ремонта дворов Пскова вынесен на сессию с положительной рекомендацией

21 марта в Псковской городской Думе остоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

 

Депутаты рассмотрели план ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам на территории Пскова в 2017 году. План составлен в разрезе 12 городских округов с разбивкой по 68 адресам на общую сумму 84 млн рублей – по 7 млн рублей на округ. В этом году сумма на ремонт дворов увеличена вдвое по сравнению с 2016 годом. Рекомендация комитета коллегам на сессии – план принять.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Дмитрий Таратынов доложил о планах по установке детских площадок по 12 адресам на общую сумму 2,9 млн рублей. Примерно равная сумма предусматривается на каждый двор, площадка будет включать 2-3 элемента. Работа над этим документом будет продолжена до апрельской сессии.

Члены комитета согласовали документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»: это предоставление жилых помещений по договорам социального найма, коммерческого найма и по договорам найма служебного жилого помещения.

Начальник Управления по учёту и распределению жилой площади администрации города Марина Мусаева рассказала о ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пскове в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах (четвёртый этап)». В 2017 году планируется расселение 20 домов, в которых проживают 97 семей (239 человек). После расселения дом №4 по ул. Труда подлежит реконструкции, т.к. является объектом культурного наследия регионального значения, 19 домов – сносу. В целях расселения в администрации Псковской области 16 марта 2017 года подписано инвестиционное соглашение между Администрацией региона и ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества». Данное соглашение предусматривает передачу городу 98 квартир. Информация принята к сведению.

 

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