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Снос двух сараев площадью 10 м² обошелся администрации Пскова почти в 200 тысяч

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России привлекло к административной ответственности в размере 30 тысяч рублей за «неконкурентный» отбор подрядчика заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова по материалам прокуратуры города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФАС по Псковской области.

Как сообщили ПАИ в ведомстве, ООО «Русьстрой», отобранное без каких-либо процедур, разобрало и вывезло два сарая, находившиеся возле домов №№ 11 и 13 по улице Л. Поземского в Пскове за сумму в, без малого, 200 тысяч рублей.

«По вопросам сметы еще будут разбираться компетентные органы», - говорится в пресс-релизе УФАС. 

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