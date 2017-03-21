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Общество

Псковские приставы передали Минкульту предметы антиквариата

Сотрудники отдела судебных приставов (ОСП) Печорского и Палкинского районов передали на временное хранение в Управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу предметы антиквариата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФССП России по Псковской области.

В отделе судебных приставов ОСП Печорского и Палкинского районов на принудительном исполнении находились два исполнительных производства, предметом исполнения которых являлась конфискация старинных предметов. Их необходимо было обратить в собственность государства. В перечень предметов вошли: часть гладкоствольного длинноствольного огнестрельного ружья, сабля морская унтер-офицерская образца 1878 года, а также столовые приборы конца XIX века. Культурную ценность предметов подтвердила экспертиза.

Начальник ОСП Печорского и Палкинского районов Павел Лукин по акту приёма-передачи конфискованных предметов на временное хранение, все предметы, представляющие культурную ценность, переданы в Санкт-Петербург в Управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу. Исполнительные производства по этим культурным ценностям окончены фактическим исполнением.

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