Лекция о путешествии на боевом фрегате XVIII века по Европе состоится в псковском клубе «Тропы»

18:09, 21 марта 2017, ПАИ

Лекция о путешествии на боевом фрегате XVIII века по Европе состоится в псковском клубе «Тропы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

25 марта в клубе «Тропы» фотограф-любитель, энтузиаст техно-туризма, знаток гидротехнических сооружений Кирилл Бахметьев расскажет о плавании на учебном паруснике «Штандарт». Встреча пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции. Начало в 18:00. Вход свободный.

В сентябре-октябре 2016 года Кирилл Бахметьев совершил семинедельное путешествие по странам Европы на учебном паруснике «Штандарт», являющимся репликой боевого фрегата начала XVIII века. Маршрут корабля проходил через многочисленные гидротехнические сооружения Германии, Голландии, Франции и Великобритании, о которых пойдёт речь на лекции.

Участники встречи узнают как выглядит самый напряжённый водный путь Европы; какую роль играют гидротехнические сооружения в жизни Голландии; как жители этой страны живут на территориях, расположенных ниже уровня моря, и борются с наводнениями; чем интересны внутренние водные пути Голландии; как работают шлюзы XVIII века; каковы особенности жизни прибрежных французских городов в условиях приливов и отливов; что такое Кильский канал с точки зрения члена экипажа корабля. Также можно будет увидеть, как выглядят судоходные пути Европы с высоты мачт парусника.