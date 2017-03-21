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Общество

Судебные приставы закрыли отделение «Почты России» в Островском районе из-за несоблюдения санитарных норм

Судебные приставы ОСП Островского и Пыталовского районов на 30 суток приостановили работу отделения «Почты России» в деревне Карпово Островского района в связи с нарушением действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Согласно решению суда юридическое лицо — Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» было признано виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ. В связи с этим предприятию назначили наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг реализации населению продовольственных товаров на срок 30 суток.

В результате проверки выяснилось, что помещение, в котором располагается почтовое отделение связи, находится в антисанитарном состоянии, что не позволяет качественно провести уборку и дезинфекцию и является нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Судебный пристав-исполнитель ОСП Островского и Пыталовского районов Оксана Липкина в сопровождении пристава по ОУПДС опечатала помещение для устранения выявленных нарушений. Все продовольственные товары были вывезены.

Сотрудники ведомства предупредили начальника почтового отделения об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ в случае возобновления деятельности по оказанию услуг реализации населению продовольственных товаров до установленного срока.

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