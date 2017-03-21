Александр Котов: В приказе по нормативу на ОДН нужно предусмотреть возможность оплаты по приборам учёта

18:03, 21 марта 2017, ПАИ

Государственному комитету Псковской области по делам строительства и ЖКХ рекомендовано уточнить в новом приказе о нормативе на общедомовые нужды прописать варианты, при которых жители домов с коллективными приборами учёта смогут рассчитываться за ОДН в соответствии с показаниями счётчиков. Такую рекомендацию озвучил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов по итогам круглого стола на тему новой системы оплаты за общедомовые нужды, который фракция «Единая Россия» в региональном парламенте провела сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее, в ходе заседания, представитель прокуратуры Псковской области отметил, что заключение на проект нового приказа о нормативах на ОДН будет отрицательным, поскольку федеральный закон требует применять нормативы ко всем домам, вне зависимости, есть ли там счетчики или нет. И. о. председателя Госкомитета региона по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов согласился подкорректировать приказ и 1 апреля выпустить его в изменённом виде.

Александр Котов призвал не торопиться и подождать до 1 июня. «Может, стоит приостановить процессы, которые мы хотим запустить, и посмотреть какие решения будут приняты на федеральном уровне. И тогда уже действовать в предложенных обстоятельствах?» - сказал он.

Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов не согласился с позицией прокуратуры и отметил, что только нормативы применимы к домам, в которых оказывается минимальный набор услуг, в тех, где хоть на одну услугу больше, нормативы уже могут не применяться. «Приказ можно доработать и уточнить про минимальный перечень услуг», - подчеркнул он.

Представитель прокуратуры на это сообщил, что на практике перечня минимальных услуг нет, это понятие не используется и люди о нём не знают. «Нормативы надо принять для всех многоквартирных домов, а там уточнить, что граждане вправе рассчитываться и по счетчикам, то есть мы должны дать гражданам право применять нормативы и не применять», - заключил он.