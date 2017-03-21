Росстат: зарплата гражданских служащих в регионах в 2016 году выросла на 11,5%

19:30, 21 марта 2017, ПАИ

Заработная плата гражданских служащих в регионах по итогам 2016 года выросла на 11,5%, муниципальных служащих на 1,8%, сообщает Коммерсант со ссылкой на Росстат. По данным федерального статистического наблюдения, среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 45 тыс. руб., а муниципальных — 37,8 тыс. руб.

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2016 году был в 1,4 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти»,— говорится в сообщении Росстата.

Также служба приводит данные о замещении должностей в государственных органах России на региональном уровне на конец 2016 года. По информации Росстата, замещали должности государственной гражданской службы 685,3 тыс.человек, что составляет 42,3% от общей численности работников.