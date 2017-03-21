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Культура

Финал Псковского открытого международного конкурса юных исполнителей, посвященного М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, пройдёт в Пскове

Финал VII Псковского открытого (международного) конкурса юных исполнителей, посвященного М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову состоится 24-26 марта в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Для участия в финале конкурса в стенах колледжа искусств соберутся 114 юных вокалистов, пианистов, исполнителей на струнных и духовых инструментах из России (Петрозаводск, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Ржев, Калининград, Псков и Псковская область), Республики Беларусь (Минск, Могилев), Эстонии (Нарва, Тарту).

Финалу VII Псковского открытого (международного) конкурса юных исполнителей, посвященному М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову предшествовали несколько отборочных туров, в которых приняли участие порядка 140 человек. Те, кто справился с волнением и сумел достойно проявить себя, завоевав звание Лауреата, получил шанс показать себя на следующем уровне - в финальном туре.

Псковскую область в финальных прослушиваниях представят учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Пскова, Великих Лук, Острова, Новосокольников, Опочки, Плюссы, Пустошки, Дедовичей, Усвят.

Юных музыкантов будет оценивать независимое жюри, в состав которого входят специалисты из Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Петрозаводской Государственной консерватории им. А.К. Глазунова, Эстонской академии музыки, Тартуского музыкального училища, Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова, Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Напомним, что этот конкурс традиционно проводится в конце марта, в дни празднования рождения великих деятелей музыкальной культуры М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, с чьими именами тесно связана Псковская земля.

Конкурс юных исполнителей проводится один раз в три года на протяжении более 20 лет и по праву может считаться визитной карточкой музыкального Пскова.  

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